Лидер «Аль-Каиды» после долгого молчания: «Иерусалим никогда не будет еврейским»

Отметим, что в конце 2020 года появилась информация о том, что аз-Завахири может быть мертв, но подтверждения этой информации не последовало. Таким образом, видеозапись, распространенная накануне, стала первым его "появлением" в интернет-пространстве. Египтянин аз-Завахири стал лидером "Аль-Каиды" после ликвидации Усамы бен Ладена.

Видеозапись выпустили накануне, на ней главарь боевиков говорит о том, что "Иерусалим никогда не будет еврейским" и восхваляет атаки группировки, в том числе и в Сирии в январе этого года.

Он упомянул вывод иностранных войск из Афганистана, но не касался темы победы "Талибана". Это может свидетельствовать о том, что видео было записано гораздо раньше, чем было распространено.