Судан сказал России: утром деньги – вечером база

Власти Судана готовы разместить на своей территории базу Военно-морского флота (ВМФ) России в обмен на экономическую помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военной сфере.

По его словам, власти страны желают внести правки в уже заключенное соглашение о военной базе в Порт-Судане перед ратификацией документа. Они рассчитывают, что Москва предоставит республике пакет экономической помощи в течение пяти лет эксплуатации объекта, но готовы взамен продлить срок его аренды до 25 лет.

При этом источник отметил, что Россия пока не ответила на это предложение.

В 2020 году Москва и Хартум заключили Договор о морской базе на Красном море. По его условиям, африканская страна предоставит землю в безвозмездное пользование для пункта ВМФ России, где можно будет размещать корабли, в том числе с ядерным вооружением.

Напомним, что наряду с этим Судан ведет интенсивные переговоры и с Турцией на предмет размещения турецкой военной базы. В конце 2020 года Судан начал плотный диалог с Анкарой, предварительно договорившись об экономическом сотрудничестве с Китаем. Финалом стала встреча 27 мая делегации из Судана с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Стороны обсуждали перспективу создания турецкой военной базы на принадлежащем Судану острове Суакин. В 2018 году Анкара и Хартум договорились о 99-летней аренде острова Турцией, реконструкции порта и строительстве военной базы. Строительные работы были запущены в том же 2018 году. Однако после переворота в Судане данная инициатива была заморожена на неопределенный срок.