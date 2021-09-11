Трагедия в Иркутске: рухнул самолет, 4 погибших, 12 раненых обновлено 00:09
Работа по освобождению людей из упавшего самолета в Иркутской области завершена, по уточненным данным, четыре человека погибли, 12 пострадали, говорится в заявлении МЧС России.
* * *
Число погибших при крушении самолета в Иркутской области выросло до 4, сообщает ТАСС.
* * *
Потерпевший крушение под Иркутском самолет L-410 обнаружен в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы, сообщает "Интерфакс".
"Очевидцы обнаружили самолет. Он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Достали четверых человек", - рассказал собеседник агентства. Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения самолета.
* * *
Самолет L-410 разрушился при посадке в Иркутске, несколько пассажиров выбрались из салона. Об этом сообщает ТАСС.
Отметим, что только в прошлом месяце в России потерпели крушения 6 самолетов!