Срочно: МВД Азербайджана проверяет грузовики из Ирана, следующие в Карабах

Сотрудники МВД Азербайджана начали проверку документов водителей и грузов грузовиков с иранскими госномерами, следующих по межгосударственной дороге Гёрис - Кафан через территорию Азербайджана, освобожденную во второй карабахской войне.

Об этом сообщили армянские СМИ.

Отметим, что после окончания войны из Ирана в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе доставляются грузы «неизвестного содержания». Иранские грузовики без уведомления и разрешения правительства Азербайджана продолжают следовать по территории, на которой находятся армянские сепаратисты.