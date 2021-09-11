Депутаты парламента Казахстана в Шуше

Парламентская делегация Казахстана под руководством председателя Комитета по международным связям, обороне и безопасности Мажилиса Республики Казахстан Айгуль Куспан 12 сентября посетила освобожденные во второй карабахской войне города Шуша и Физули.

Как сообщили haqqin.az в отделе связей с общественностью Милли Меджлиса, в Шуше казахстанские депутаты ознакомились с Крепостными стенами, мавзолеем Моллы Панаха Вагифа и мечетью Юхары Говхар-ага, посетили Музей ковров и побывали на Чыдырской равнине и у Иса-булагы.

В тот же день члены казахской делегации прибыли в город Физули и ознакомились с первым международным аэропортом в Карабахе, построенном в рекордные сроки после окончания войны.