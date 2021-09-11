Дмитрий Киселев: «Если бы не вакцина, я лежал бы в реанимации на животе и хрипел»

Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" сообщил, что у него довольно обширное поражение легких из-за коронавируса, но благодаря прививке заболевание идет по щадящему пути.

"У меня довольно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути, хотя врачам приходится со мной поработать. Если бы у меня не было вакцины, то я бы лежал сейчас в реанимации на животе, хрипел, и перспективы были бы неизвестны, туманны", - сказал Киселев в эфире "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Журналист отметил, что у него возникло чувство, будто он в санатории. "Я поделился, меня поправила ваша заведующая отделением, сказала, что это ложное чувство: вы не в санатории, а в самолете с нами, если вы попробуете из него выпасть, то вам сразу станет хуже", - объяснил Киселев.

Ранее Киселев сообщил, что из-за госпитализации не будет в это воскресенье вести программу "Вести недели" на телеканале "Россия 1", но появится в ее эфире в другом качестве - поприветствует зрителей прямо из больничной палаты.