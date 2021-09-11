Эмин Амруллаев заявил о строительстве школ в Шуше и Агдаме
Ведутся работы по строительству средних школ в Шуше и Агдаме. С таким заявлением в интервью телеканалу Real TV выступил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что президент Ильхам Алиев дал поручения в связи со строительством школ на освобожденных территориях.
«В скором времени, возможно, в ближайшие месяцы, мы можем стать свидетелями великолепных мероприятий по открытию школ в Шуше и Агдаме. Отрадно, что сегодня мы говорим о планах строительства школ в Шуше и Агдаме», – сказал он.