«Получилась интересная игра. После матчей сборных беспокоились, что у нас игра не получится – долгое время не тренировались вместе.

Болельщики сегодня активно поддерживали нас. Благодарю их всех.

Ошибки в обороне в конце матча? Хочешь не хочешь уступающая команда бросается вперед, рискует. «Нефтчи» атаковал, а у нас были хорошие контратаки, но мы их не использовали. В конце матча было напряжение, у кого-то ощущалась усталость, у Максима Медведева и Кевина Медины были травмы, они после восстановления. Турал Байрамов также был уставший. Он тоже травмировался в сборной. Да, были ошибки в обороне. Думаю, что к матчу с «Базелем» они соберутся и ошибок не будет.

Ваджи Ибрахима забил два гола? Сегодня он постоянно держал в напряжении защиту «Нефтчи». Но я не знаю, кто будет играть в матче с «Базелем» - он или Рамиль Шейдаев. Еще есть время, чтобы подумать».