Болельщики «Карабаха» требуют отставки главного тренера «Нефтчи» Футбольный нонсенс
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов после победы над «Нефтчи» (2:1) в 3-м туре поделился своими впечатлениями от игры.
«Получилась интересная игра. После матчей сборных беспокоились, что у нас игра не получится – долгое время не тренировались вместе.
Болельщики сегодня активно поддерживали нас. Благодарю их всех.
Ошибки в обороне в конце матча? Хочешь не хочешь уступающая команда бросается вперед, рискует. «Нефтчи» атаковал, а у нас были хорошие контратаки, но мы их не использовали. В конце матча было напряжение, у кого-то ощущалась усталость, у Максима Медведева и Кевина Медины были травмы, они после восстановления. Турал Байрамов также был уставший. Он тоже травмировался в сборной. Да, были ошибки в обороне. Думаю, что к матчу с «Базелем» они соберутся и ошибок не будет.
Ваджи Ибрахима забил два гола? Сегодня он постоянно держал в напряжении защиту «Нефтчи». Но я не знаю, кто будет играть в матче с «Базелем» - он или Рамиль Шейдаев. Еще есть время, чтобы подумать».
Главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов особое внимание на послематчевой пресс-конференции уделил тому, что болельщики «Карабаха» призывали его к отставке. Редкое явление, когда фанаты одной команды требовали ухода главного тренера другой.
«Это нонсенс. Я еще во время матча ответил болельщикам «Карабаха», но не буду уточнять как именно. Это тяжелые слова. Благодарю болельщиков «Карабаха». После семи лет чемпионства я отнял у них титул. Может, поэтому они требуют моей отставки.
Почему на поле играет тот или иной азербайджанский футболист? Есть лимит. Как минимум пять азербайджанцев должны быть на поле. Если у нас 7-8 местных игроков, то мы должны выбрать из них пятерых. Я считаю, что лимит должен быть упразднен. На поле должны играть сильнейшие.
Чем «Нефтчи» уступает «Карабаху»? В опыте. Но сегодня первый тайм и второй полностью отличались. Во втором мы играли лучше, но сравнять счет не смогли. Очень хотел, чтобы наши новички забили сегодня, однако не удалось».