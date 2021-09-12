Байден сказал: «Украина должна быть в НАТО»

Президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, однако добавил, что данное решение не зависит полностью от Соединенных Штатов Америки. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть в НАТО, но это зависит не только от меня", - привел украинский лидер слова главы Белого дома, сказанные им в ходе их недавней встречи в Вашингтоне.

"Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет для Украины короче", - воспроизвел Зеленский свои ответные слова Байдену. По воспоминаниям украинского лидера, обсуждение членства страны в НАТО с главой американской администрации продлилось порядка 20-30 минут.

В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.