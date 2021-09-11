Военные устроили стрельбу в центре Риги: в городе паника

Латвийские военные провели учения со стрельбой в центре Риги и напугали местных жителей, сообщает портал tv.net.

Минобороны Латвии выступило со специальным заявлением, указав, что учения были проведены с максимальным соблюдением правил безопасности. «Общественность всегда информируется о предстоящих учениях и возможном шуме во время них, как это было и в этот. В таких упражнениях используются только фейерверки, которые издают шум, но не представляют опасности для здоровья и жизни окружающих. Мы приносим свои извинения», — отметили там.

Рижане были удивлены происходящим: некоторые просили не стрелять и убегали, другие держались поодаль и снимали происходящее на телефоны.