Как будет меняться ситуация на рынке недвижимости и какие квартиры будут падать в цене

С приходом пандемии так же, как и во всех отраслях, тренды в сфере недвижимости значительно изменились. Перемены коснулись всего - от потребностей клиента до предложения застройщика. Появились новые ориентиры при покупке жилья. Уже никто не хочет жить в квартирах-коробках - клиенты готовы переплатить за более просторную и комфортную жилплощадь.

За последние несколько лет очевидно наблюдалась тенденция спада стоимости вторичного жилья и рост цен в новостройках. Ныне эта тенденция только усилилась: в условиях локдауна, проведя определенное время в ограниченном пространстве своей квартиры, люди осознали, как важно иметь комфорт в собственном жилье.

Если раньше падала стоимость только старых домов, то в ближайшем будущем снизится и цена новостроек, застройщики которых предлагают опции квартир-коробок. И это очевидно, ведь с снижением спроса неумолимо идет вниз и цена.

Позитивом на рынке недвижимости в Азербайджане станет, видимо, то, что, несмотря на рост цен, активнее будут заселяться новостройки с максимально развитой инфраструктурой, большой площадью, где жильцы смогут удовлетворять все потребности, не удаляясь от своих квартир, внутри жилищного комплекса.

К сожалению, как показывает многолетний опыт, большинство местных компаний-застройщиков очень медленно реагируют на изменения трендов. Сейчас, пожалуй, полностью отвечает новым требованиям лишь одна - иностранная компания Aral Group. И тут необходимо к месту и предельно корректно отметить, что компания является одной из немногих в Азербайджане, кто может быстро адаптироваться под мировые тренды.

Более чем 10 лет назад, когда многие игроки на рынке боялись зайти с предложением закрытого жилого комплекса, Aral Group стала одной из первых с проектом закрытого комплекса Roseville Residence.

А сейчас, когда ценности потребителей уже изменились, Aral Group делает новый шаг, представляя проект Greenville Residence, который полностью соответствует нынешним трендам.