В Египте появятся два новых туристических города

В Египте в течение нескольких месяцев будут открыты два новых туристических города, сообщил глава Минтуризма страны Халед аль-Анани российским «Известиям».



«В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира, ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля», — пояснил аль-Анани, добавив, что там есть оборудованная для захода яхт гавань.

Еще один город располагается на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, он называется Аль-Аламин.