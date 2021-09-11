Все задачи выполнены: учения морского спецназа Азербайджана и Турции

Совместные учения групп подводного нападения и обороны Военно-морских сил Азербайджана и Турции завершились, поставленные задачи успешно выполнены, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Поставленные на учениях задачи были успешно и профессионально выполнены военнослужащими двух братских стран", - заявил выступивший на проведенном в связи с этим на базе ВМС республики мероприятии командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров.

Контр-адмирал также вручил отличившимся на учениях военнослужащим почетные грамоты и ценные подарки, пожелал им успехов на службе.

Целью совместных учений было совершенствование взаимодействия подразделений в ходе ведения боевых действий, обеспечение их слаженности при выполнении задач специального назначения, а также развитие навыков и умений управления подразделениями, отмечается в информации оборонного ведомства.