Самые выгодные условия по микрокредитам сейчас в Банке Республика
Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, с приходом осени запустил кампанию по микро- и агрокредитам под названием «Выгоднее 10-ти нет!»
Так, банк снизил процентную ставку по микро- и агрокредитам до 10% и сделал условия более выгодными.
В рамках кампании, которая продлится до 1 ноября, предприниматели, обратившиеся в банк, получат возможность оформить микро- и агрокредиты на следующих условиях:
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Сумма - 50 000 манатов;
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Срок - до 36 месяцев;
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Комиссия - нет;
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Поручитель – не требуется;
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Льготный период - до 9 месяцев.
Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.
Другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.
Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте, фейсбук-странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.