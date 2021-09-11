Самые выгодные условия по микрокредитам сейчас в Банке Республика

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, с приходом осени запустил кампанию по микро- и агрокредитам под названием «Выгоднее 10-ти нет!»

Так, банк снизил процентную ставку по микро- и агрокредитам до 10% и сделал условия более выгодными.

В рамках кампании, которая продлится до 1 ноября, предприниматели, обратившиеся в банк, получат возможность оформить микро- и агрокредиты на следующих условиях:

  • Сумма - 50 000 манатов; 

  • Срок - до 36 месяцев; 

  • Комиссия - нет; 

  • Поручитель – не требуется; 

  • Льготный период - до 9 месяцев.

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.

Другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайтефейсбук-странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайтефейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.