В Азербайджане могут протестировать первую турецкую вакцину от коронавируса

В Азербайджане может быть протестирован препарат TURKOVAC - первая турецкая вакцина от коронавируса, и в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу, сообщили в понедельник в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Турция ведет переговоры в связи с проведением третьей фазы клинических испытаний вакцины TURKOVAC в Азербайджане.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями, в настоящее время Минздрав и Научный совет TƏBİB обсуждают вопрос проведения испытаний этой вакцины, о чем общественность будет проинформирована дополнительно.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что массовое производство препарата TURKOVAC может начаться уже в октябре.