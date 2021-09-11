В Госдепе заявили, что Европе угрожает нехватка газа

Европе грозит нехватка газа предстоящей зимой. Об этом заявил старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Хохшстейн, передает Financial Times.

По его словам, это связано с тем, что Россия не поставила достаточно топлива на европейский рынок, что в итоге привело к росту цен на ресурс. "Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", - заявил Хохшстейн.

Он отметил, что Европа начинает новый зимний период также с угрозой сокращения поставок.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе установили новый максимум. На прошлой неделе в Европе в ходе торгов цена газа превысила 710 долларов за одну тысячу кубометров.