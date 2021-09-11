Депутат Фазиль Мустафа о недобрых намерениях Ирана к Азербайджану

«Без ведения иранского государства в Карабах не может залететь и птица, не говоря уже о десятках грузовых автомобилей». Об этом haqqin.az заявил председатель партии Великого созидания, депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, комментируя информацию о том, что из Ирана транзитом через Армению на подконтрольные российским миротворцам территории в Карабах прибыли 58 грузовиков.

«Оказание поддержки Армении является предательством по отношению к Азербайджану. Сама Армения не производит бензин. Иран может наладить любые связи с Арменией, но поставки бензина или оказание какой-либо другой поддержки карабахским сепаратистам и бандитским отрядам свидетельствует о не добрых намерениях Ирана», - сказал депутат.

Фазиль Мустафа отметил, что происходящее не является инициативой отдельных компаний или групп.

«Органы безопасности Ирана работают как часы. Без их ведома из Ирана в Карабах даже птица не залетит. Я уверен, что официальные лица Ирана знают о происходящем и эти грузоперевозки осуществляются на основе поручения, полученного с самых верхов», - подчеркнул он.

Фазиль Мустафа добавил, что Азербайджан сохраняет за собой право борьбы с контрабандой и в любой момент может вмешаться в ситуацию.

«Азербайджан в любой момент может остановить и подвергнуть проверке подозрительные транспортные средства в Лачинском коридоре. Для этого не нужно спрашивать у кого-то разрешения. При необходимости такие транспортные средства даже могут быть уничтожены», - заключил депутат.