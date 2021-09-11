Англия отказалась от вакцинных паспортов

Британское правительство передумало вводить “вакцинные паспорта” для посещения ночных клубов и массовых мероприятий в Англии, заявил министр здравоохранения Саджид Джавид. Об этом пишет Русская служба BBC.

Отмечается, что план не отменен совсем - и может быть введен осенью или зимой в случае необходимости. Он предусматривает обязательное предъявление свидетельства о вакцинации, отрицательного теста на Covid или недавней болезни.

В интервью BBC министр заявил, что ему “никогда не нравилась идея просить людей предъявить документы” для участия в мероприятиях, а высокий уровень вакцинации, успешное тестирование, лечение и отслеживание контактов больных делает паспорта ненужными.