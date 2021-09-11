Коронавирус продолжает убивать азербайджанских врачей

Заведующий отделением Объединенной городской больницы №7 Эльбрус Алили скончался от коронавируса.

Как заявили haqqin.az в больнице, 70-летний врач долгое время занимался лечением больных коронавирусом и сам заразился инфекцией. Несмотря на усилия врачей, Эльбрус Алили скончался в прошлую пятницу.

В то же время, как сообщил haqqin.az один из врачей Клинического медицинского центра (Семашко), еще четыре врача клиники, лечившие больных коронавирусом, заразились. Состояние одного из врачей тяжелое.