Тофик Зульфугаров призвал власти Азербайджана установить пост в Лачинском коридоре

«Азербайджан не может полностью контролировать свои границы. И пока сохраняется такая ситуация, подобные случаи будут повторяться». Об этом заявил журналистам бывший глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров, комментируя информацию о том, что из Ирана транзитом через Армению на подконтрольные российским миротворцам территории в Карабахе прибыли 58 грузовиков.

По его словам, в первую очередь Азербайджан должен взять под контроль пост на Лачинском коридоре.

«Задача миротворцев заключается в обеспечении безопасности гражданских лиц в Карабахе. Их ведь никто не трогает? По ним не открывают огонь? Миротворцам нужно сказать, чтобы они контролировали ситуацию на своих постах, а свои границы мы будем охранять сами. Поверьте, после этого мы не столкнемся с дипломатическим скандалом или случаями контрабанды. Если мы возьмем под полный контроль границы в Лачине, Иран не сможет перевозить что-либо в Ханкенди», - сказал Зульфугаров.