Азербайджан углубляет военное сотрудничество с еще одной страной НАТО

Пакет документов открыт для общественности, так как ему не присвоен статус «конфиденциальный». В преамбуле документа упоминаются Североатлантический договор и программа «Партнерство во имя мира», участником которой является Азербайджан. Утверждается, что Азербайджан и Латвия подписывают соглашение на основе взаимного уважения государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также других международных норм и принципов.

После успешной военной кампании в Карабах е прошлой осенью Азербайджан углубляет связи в оборонной сфере с еще одной страной НАТО. Как стало известно haqqın.az , готовится пакет документов о военном сотрудничестве с Латвией. Документ на заседании Кабинета министров представит министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Об этом пишут латвийские СМИ.

«Сотрудничество отвечает национальным интересам подписавших его государств и не направлено против третьих сторон», - говорится в сообщении.

Согласно пакету документов, всего определены 15 направлений сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в оборонной сфере. Помимо собственно оборонной политики и стратегии, включены также такие пункты, как подготовка водолазов, сотрудничество в области военно-промышленного комплекса, военной геодезии и топографии, военной медицины и логистики.

Соглашение также предусматривает совместный контроль над вооружениями и совместное участие в миротворческих операциях. План мероприятий по сотрудничеству будет разрабатываться ежегодно, стороны договорятся о взаимных визитах. Ожидается, что документ будет парафирован министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

«Очевидно, что Латвия договорилась с НАТО о разработке этого соглашения, а это означает, что альянс желает поддерживать Баку. Потому что Ереван, вторая сторона конфликта в регионе, находится в сфере влияния Москвы», - сообщает портал BB.lv.

Следует отметить, что после 44-дневной войны Азербайджан углубил союзнические отношения в военной сфере с Турцией, одной из ведущих стран НАТО.