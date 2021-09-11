«Это моя личная жизнь»: спикер парламента Армении о нашумевшем отдыхе в Греции

Как сообщал ранее haqqin.az, на прошлой неделе армянские СМИ распространили кадры вечеринки на греческих островах с участием спикера парламента Алена Симоняна и депутата Грачьи Акопяна - брата жены Пашиняна. Армянские сайты публиковали фотографии развлекающихся спикера и депутата на фоне трупов армянских солдат, спрятанных в холодильниках Иджевана. Журналисты оппозиционных изданий обвиняли Симоняна и родственника Пашиняна в излишних тратах. Также отмечалось, что скромные доходы депутатов в Армении не позволяют им вести подобный образ жизни, и это наталкивает на вопросы о происхождении легких денег, которыми Симонян и Акопян разбрасываются на греческих островах.

Сегодня же армянские СМИ опубликовали заявление Алена Симоняна в ответ на просьбу прокомментировать видеоролик с его отдыха в Греции. Армянский спикер заявил, что он не собирается обсуждать свою личную жизнь. "Что касается моей частной жизни и лжи, то я их не комментирую", - сказал Симонян, отвечая на вопрос депутата кочаряновского блока "Армения".

Однако депутат заявил, что кадры есть в сети, на них видно, как Симонян танцует на курорте. Исходя из декларации доходов спикера, он и его друзья не могли позволить себе такой дорогостоящий курорт. Она попросила его прояснить, сколько денег было потрачено в Греции. В ответ Симонян посоветовал депутату не следить за желтой прессой.