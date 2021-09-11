Турция отправит гуманитарную помощь в Кабул

Власти Турции и России планируют в ближайшее время доставить гуманитарную помощь в Кабул, сообщает ТАСС со ссылкой на назначенного «Талибаном» главу администрации столичной воздушной гавани Абдула Хади Хамдани.

Согласно информации, в Афганистан будут отправлены еда и лекарства.

"В последнее время в аэропорту приземлялись самолеты из Катара, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Казахстана и Пакистана. Россия и Турция также заверили нас в том, что в ближайшие дни отправят в Кабул свои самолеты с гуманитарной помощью для афганского народа", - отметил представитель талибов.