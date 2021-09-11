Цены на газ в Европе не могут остановиться

В ходе торгов на европейских биржах цена на газ достигла рекордной отметки — 738,2 доллара за тысячу кубометров. Такая стоимость октябрьского фьючерса зафиксирована в понедельник на хабе TTF в Нидерландах, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в понедельник, 13 сентября, цена на топливо в Европе пробила отметку 730 долларов за тысячу кубометров. На торгах в конце прошлой недели цена на газ в Европе превысила 700, а затем и 710 долларов за тысячу кубометров.