Керим Велиев у надгробия Ататюрка
Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев посетил мавзолей Аныткабир, где покоится основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны Азербайджана.
Делегация Минобороны Азербайджана возложила венок к могиле Ататюрка, почтив память турецкого лидера.
Начальник Генерального штаба оставил запись в Книге почетных гостей.