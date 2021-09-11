Депутат Гудрат Гасангулиев: «Иран, поддерживая сепаратизм, не должен забывать о 30 млн азербайджанцах на своей территории»

«Несмотря на наши попытки наладить дружеские отношения с Ираном, отношение режима в Иране к Азербайджану и азербайджанцам (тюркам), к сожалению, не меняется». Об этом заявил журналистам председатель Партии единого народного фронта Азербайджана, депутат Гудрат Гасангулиев, комментируя информацию о том, что из Ирана транзитом через Армению на подконтрольные российским миротворцам территории в Карабахе прибыли 58 грузовиков.

Гудрат Гасангулиев предположил, что Иран никогда бы не позволил Израилю, которого считает врагом, перевозить через свою территорию грузы. Такой же позиции должен придерживаться и Азербайджан.

«Из-за того, что Армения не подписала мирный договор и не признала нашу территориальную целостность, она остается для нас вражеской страной. Поэтому нельзя позволять иранским автомобилям через Губадлы переходить в Армению и перевозить грузы. Через дипломатические каналы нужно довести до Ирана тот факт, что прямая или косвенная поддержка этнического сепаратизма в Азербайджане не сулит ничего хорошего для территориальной целостности и политической стабильности в Иране, где проживают более 30 миллионов азербайджанских тюрок и других народов», - сказал депутат.