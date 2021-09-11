«Талибан» опровергает гибель вице-премьера Барадара

Сообщения о том, что заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар убит или ранен, не имеют никаких оснований. Об этом заявил официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин.

«Сообщения о том, что мулла Абдул Гани Барадар Ахунд ранен или убит, безосновательны и ложны, я категорически их отрицаю», - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате перестрелки между группировками талибов Барадар был ранен.