МВД призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников

Некоторые лица порой выставляют на сайты купли-продажи жилья информацию о квартирах по цене намного ниже рыночной, а когда им звонит покупатель, просят внести задаток, чтобы квартира не была продана или сдана в аренду другому человеку. Число жертв такого мошенничества особенно возрастает в преддверии начала нового учебного года. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Азербайджана в связи со случаями мошенничества на рынке жилья.

"Предупреждаем граждан, чтобы они не поддавались на подобные уловки мошенников. Те, кто столкнулся с такими случаями, могут обратиться в службу 102 МВД, территориальный орган полиции или обратиться на страницы министерства в социальных сетях", - говорится в сообщении.