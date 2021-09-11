Кэри Кавано: Россия отправила своих миротворцев из-за Шуши

Кавано принимал участие в Ки-Уэстских переговорах, на которых Азербайджан и Армения были наиболее близки к мирному соглашению. А также во время теракта в здании парламента в Ереване в октябре 1999 года он вместе с помощником госсекретаря США Строубом Тэлботтом посетил регион для обсуждения мирного плана по Карабах у.

Как сообщает haqqin.az , об этом в интервью армянской службе Радио Свобода сказал Кэри Кавано, который в 1999-2001 годах был сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США.

В отличие от всех других элементов соглашения о прекращении огня в Карабах е от 10 ноября 2020 года, размещение российских миротворцев в регионе не было частью ранее обсуждавшихся вопросов на переговорах, которые проходили при посредничестве Минской группы.

По словам Кавано, одним из факторов, который подорвал тогда общественное доверие, стал расстрел армянского парламента 27 октября 1999 года. Как заметил Кавано, «несколько ключевых лиц, которые сыграли бы важную роль в деле будущей реализации решения по Карабаху, были убиты».

«В тот день я был в Армении с делегацией американского сопредседательства. Утром мы в президентском дворце встречались с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел. Оттуда мы отправились в аэропорт и вылетели в Анкару, а когда мы прибыли в Анкару, то узнали, что произошел расстрел армянского парламента, что премьер-министр и спикер парламента убиты», - рассказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ.

По словам Кавано, на тот момент шли серьезные обсуждения между лидерами Армении и Азербайджана.

Кавано не стал вдаваться в подробности относительно тогдашних обсуждений, отметив, что сейчас не лучший для этого момент, учитывая, что стороны еще могут вернуться к возможным компромиссам за столом переговоров.

«В Минской группе шла дискуссия о том, что лучшим решением будет, если миротворцы или наблюдатели не будут представлять ни соседние страны, ни страны-сопредседатели. Думаю, что Россия с этим была полностью согласна, поскольку это был наиболее политически выгодный подход к этому вопросу. Зачем Россия послала своих миротворцев? Думаю, это было связано со степенью опасности ситуации, с быстротой, с которой армянская сторона теряла подконтрольные ей территории, и быстрым развитием событий вокруг Шуши», - отметил Кавано.