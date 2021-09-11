Военное сотрудничество Азербайджана и Турции обсудили Керим Велиев и Хулуси Акар
Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генштаба генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщило Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, на встречах обсуждались вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, инженерной и других областях. Было отмечено также успешное сотрудничество между армиями двух стран.