Беннет приехал на Синай, который Израиль сдал Египту 40 лет назад

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проводят встречу в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщила канцелярия главы египетского государства.

Отмечается, что основная тема переговоров - пути оживления мирного процесса на Ближнем Востоке.

Это станет первым официальным и гласным визитом главы израильского правительства в Египет за последние 10 лет и второй поездкой Беннета за рубеж в качестве премьер-министра - после визита в Вашингтон в августе

Напомним, в 1967 году в результате Шестидневной войны полуостров Синай перешел под контроль израильтян. В 1973 году египтяне форсировали Суэцкий канал и Синай. Израиль отбросил египетские войска назад. В 1979 году после подписания египетско-израильского мирного договора Израиль начал постепенно возвращать полуостров Египту. Весной 1982 года Израиль полностью ушёл с Синая.