Путин: Мне придется уйти... на карантин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью COVID-19, и не исключил, что ему придется уйти на карантин, передает РИА Новости.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал глава российского государства во время общения с паралимпийцами в Кремле.

Он не уточнил, о ком в его окружении идет речь и какого рода «проблемы» с коронавирусом там возникли.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил агентству, что Путин выражался образно, когда говорил о карантине.