В Азербайджане за восемь месяцев инвалидность получили около 35 тысяч человек

Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения в январе-августе 2021 года была назначена инвалидность более чем 35 тысячам граждан.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, 11 тысячам лиц была назначена первичная инвалидность, остальным - повторная, либо выдано назначение об ограниченных возможностях здоровья. После назначения инвалидности данным лицам была назначена пенсия или пособие по инвалидности в проактивной форме посредством электронной системы.

За восемь месяцев текущего года 8 500 инвалидам предоставили около 30 000 реабилитационных средств. Некоторые из них были доставлены по адресам. Кроме того, за указанный период в реабилитационных центрах агентства были оказаны реабилитационные услуги 4 600 инвалидам, включая инвалидов войны.