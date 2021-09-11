Первая встреча Фарида Гаибова на посту министра… с Эльханом Мамедовым ФОТО
Новый министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел свою первую официальную встречу на посту главы ведомства.
Министр посетил АФФА, где встретился с исполнительным вице-президентом Эльханом Мамедовым. Во встрече также принимали участие вице-президент АФФА Вагиф Садыхов, главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи, глава Департамента массового футбола Фаррух Исмайлов и ведущий специалист футбольного сектора Министерства молодежи и спорта Алинияз Мирзоев.
Эльхан Мамедов поздравил Фарида Гаибова с назначением и подчеркнул значимость того, что свои официальные встречи он начал с самого массового вида спорта – футбола.
В ходе встречи исполнительный вице-президент подробно рассказал министру о деятельности АФФА. Было отмечено, что АФФА и ПФЛ, несмотря на удовлетворительный уровень конкуренции в азербайджанской футбольной Премьер-лиге, желает повышения числа участвующих команд с 8 до 10. Однако из-за проблем с финансовыми ресурсами увеличить количество клубов в Премьер-лиге не получается.
Однако АФФА продолжает полностью финансировать клубы первого дивизиона, которые потенциально могут подняться в Премьер-лигу – гянджинский «Кяпяз», «Туран-Товуз» и «Загатала».
Эльхан Мамедов рассказал также о проведении детских и юношеских лиг, подчеркнув, что в период пандемии футбол был единственным командным видом спорта, где проводились соревнования в лигах от U-9 до U-19.
Фариду Гаибову напомнили, что за последние годы Азербайджан принял ряд важных международных турниров и матчей. Также были воплощены в жизнь важнейшие инфраструктурные проекты. АФФА построила Футбольную академию на территории своей штаб-квартиры, стадионы «Баксель Арена», «Далга Арена», «ASCO Арена», Тренировочный центр для национальных команд в Мардакяне, городской стадион в Агсу, Футбольную академию в Товузе. Сейчас продолжается строительство городского стадиона в Шемахе. В ближайшем будущем планируется возведение Футбольной академии в Гяндже.
Эльхан Мамедов сообщил, что из-за пандемии очень сложно продолжать сотрудничество с партнерами АФФА и непросто найти новых. Единственная компания, которая оказывает ассоциации большую поддержку, это ее генеральный спонсор – SOCAR.