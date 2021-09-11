Новый министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел свою первую официальную встречу на посту главы ведомства.

Министр посетил АФФА, где встретился с исполнительным вице-президентом Эльханом Мамедовым. Во встрече также принимали участие вице-президент АФФА Вагиф Садыхов, главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи, глава Департамента массового футбола Фаррух Исмайлов и ведущий специалист футбольного сектора Министерства молодежи и спорта Алинияз Мирзоев.

Эльхан Мамедов поздравил Фарида Гаибова с назначением и подчеркнул значимость того, что свои официальные встречи он начал с самого массового вида спорта – футбола.

В ходе встречи исполнительный вице-президент подробно рассказал министру о деятельности АФФА. Было отмечено, что АФФА и ПФЛ, несмотря на удовлетворительный уровень конкуренции в азербайджанской футбольной Премьер-лиге, желает повышения числа участвующих команд с 8 до 10. Однако из-за проблем с финансовыми ресурсами увеличить количество клубов в Премьер-лиге не получается.

Однако АФФА продолжает полностью финансировать клубы первого дивизиона, которые потенциально могут подняться в Премьер-лигу – гянджинский «Кяпяз», «Туран-Товуз» и «Загатала».