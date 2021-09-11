Коронавирус приговорил к койке еще одного азербайджанского певца

Азербайджанский певец Саяд Ализаде заразился коронавирусом. Близкие и коллеги исполнителя говорят, что состояние его тяжелое, сообщают местные СМИ.

Коронавирус у певца был диагностирован десять дней назад, он лечился дома, но 12 сентября его состояние ухудшилось. Ализаде разместили в госпиталь модульного типа в поселке Зых.

"Сейчас он находится в реанимационном отделении и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение продолжается, состояние остается тяжелым", - сообщили коллеги певца.