Бакинское метро переходит на усиленный режим работы

В связи с началом нового учебного года, а также с окончанием летнего сезона с 20 сентября в графике пассажироперевозок Бакинского метрополитена будет внесен ряд изменений, говорится в сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно сообщению, в часы пик интервал между прибытием поездов линии «Ази Асланов — 28 Мая» будет уменьшен до 2 минут. На станции «28 Мая» интервалы между поездами в направлении станций «Ичеришехер» и «Дарнагюль» в часы пик будут уменьшены до 4 минут.

Часы пик приходятся на интервалы времени с 07:30 до 09:30 и с 17:30 до 19:30.