Надежда на мир: первый самолет в аэропорту Кабула наш обзор
Как сообщал haqqin.az, некоторые афганские женщины, в том числе работницы аэропорта в Кабуле, настроены решительно и рассчитывают на то, что смогут вернуться на свои прежние рабочие места. Их надежду поддержала «первая ласточка».
В понедельник, 13 сентября, первый пассажирский рейс сел в аэропорту Кабула, передает France-Presse. Речь идет о самолете пакистанских авиалиний. Вылететь он должен с иностранцами и афганцами, сотрудничавшими с международными организациями.
Работа кабульского аэропорта был нарушена после того, как 31 августа иностранные вооруженные силы завершили беспорядочный вывод, эвакуировав из страны более 120 тысяч человек. С тех пор «Талибан» изо всех сил пытается заставить его снова работать при технической помощи Катара и других стран.
«В самолете почти никого не было, всего около 10 человек... может быть, членов экипажа было больше, чем пассажиров», - сказал журналист AFP, находившийся на борту самолета Pakistan Internatiuonal Airways (PIA) из Исламабада.
Возобновление коммерческих рейсов станет ключевым испытанием для жесткой исламистской группировки, которая неоднократно обещала позволить афганцам с соответствующими документами свободно покинуть страну.
Многие страны НАТО признали, что у них не хватило времени на эвакуацию тысяч афганцев из группы риска до последнего срока вывода, согласованного между США и «Талибаном». Представитель PIA заявил на выходных, что авиакомпания стремится возобновить регулярные коммерческие рейсы, но еще слишком рано говорить о том, как часто будут выполняться рейсы между двумя столицами.
В свою очередь, Qatar Airways на прошлой неделе выполнила несколько чартерных рейсов из Кабула, которыми летели в основном иностранцы и афганцы, пропустившие эвакуацию. 3 сентября и афганская авиакомпания возобновила внутренние рейсы.
«Это важный момент. Мы очень взволнованы, - сказал некий служащий аэропорта, одетый в традиционный афганский синий шальвар камиз и оранжевый светоотражающий жилет. - Это обнадеживающий день. Может быть, другие авиакомпании увидят это и решат вернуться».
Автобус с надписью «Добро пожаловать в Афганистан» ждал, чтобы переправить пассажиров от самолета к терминалу, но в конце концов, вновь прибывшие пошли пешком. На обратный рейс в Исламабад ждали около 100 пассажиров - в основном родственники сотрудников международных организаций, таких как Всемирный банк, по словам наземного персонала аэропорта.
Пассажирские залы, воздушные переходы и техническая инфраструктура были сильно повреждены при вторжении талибов в Кабул, когда тысячи людей штурмовали аэропорт в надежде укрыться там.
Десятки тысяч афганцев опасаются репрессий за помощь иностранным державам во время 20-летней оккупации под предводительством США, но талибы настаивают на том, что они уже, якобы предоставили всеобщую амнистию всем, включая сотрудников афганских сил безопасности, против которых они боролись.
Как сообщал haqqin.az, на этот раз талибы пообещали более мягкую форму правления, но тем не менее, быстро предприняли шаги по подавлению инакомыслия, включая стрельбу в воздух, чтобы разогнать недавние протесты женщин, призывающих к праву на образование и работу.
Так что до нормализации жизни в стране, десятилетиями погруженной в вооруженные конфликты и войны, пока что далеко. Несмотря на первый самолет, приземлившийся в аэропорту Кабула.