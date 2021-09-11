Отдел международной информации и политики 16:32

Как сообщал haqqin.az, некоторые афганские женщины, в том числе работницы аэропорта в Кабуле, настроены решительно и рассчитывают на то, что смогут вернуться на свои прежние рабочие места. Их надежду поддержала «первая ласточка». В понедельник, 13 сентября, первый пассажирский рейс сел в аэропорту Кабула, передает France-Presse. Речь идет о самолете пакистанских авиалиний. Вылететь он должен с иностранцами и афганцами, сотрудничавшими с международными организациями.

Работа кабульского аэропорта был нарушена после того, как 31 августа иностранные вооруженные силы завершили беспорядочный вывод, эвакуировав из страны более 120 тысяч человек. С тех пор «Талибан» изо всех сил пытается заставить его снова работать при технической помощи Катара и других стран. «В самолете почти никого не было, всего около 10 человек... может быть, членов экипажа было больше, чем пассажиров», - сказал журналист AFP, находившийся на борту самолета Pakistan Internatiuonal Airways (PIA) из Исламабада. Возобновление коммерческих рейсов станет ключевым испытанием для жесткой исламистской группировки, которая неоднократно обещала позволить афганцам с соответствующими документами свободно покинуть страну. Многие страны НАТО признали, что у них не хватило времени на эвакуацию тысяч афганцев из группы риска до последнего срока вывода, согласованного между США и «Талибаном». Представитель PIA заявил на выходных, что авиакомпания стремится возобновить регулярные коммерческие рейсы, но еще слишком рано говорить о том, как часто будут выполняться рейсы между двумя столицами. В свою очередь, Qatar Airways на прошлой неделе выполнила несколько чартерных рейсов из Кабула, которыми летели в основном иностранцы и афганцы, пропустившие эвакуацию. 3 сентября и афганская авиакомпания возобновила внутренние рейсы.