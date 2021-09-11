Эйнулла Фатуллаев 16:51

Иран повел себя с Азербайджаном не самым лучшим образом. Конечно же, за всю историю двойственных, непоследовательных и парадоксальных (с точки зрения исламской, в данном случае шиитской солидарности) ирано-азербайджанских отношений, братский Тегеран с присущим ему ахеменидским коварством не раз подносил нож к спине Азербайджана с дарийской улыбкой на лице. Чего стоит вероломное нападение армянских подразделений на Шушу в тот самый день, когда исполняющий обязанности президента Азербайджана в Тегеране под давлением искусных иранских дипломатов во главе с маститым Велаяти согласился заключить с Тер-Петросяном соглашение о прекращении огня. Ягуб Мамедов поставил свою подпись. И со спокойной душой направился в комнату отдыха, но спустя всего несколько часов иранские дипломаты с показной восточной печалью на лице, которая сменила преждевременную ехидную улыбку, прервали отдых азербайджанского главы государства трагической новостью: Шуша пала!

Много было неприятного и в последующие годы: персидские идеологи с тараканами в голове изображали азербайджанцев в ипостаси тараканов, в период первой карабахской войны подливали не только масло в огонь разгорающейся бойни, но и горючее в топливные баки армянских танков, называли Каспий своим шовинистическим Мазендераном… Иран лукавил, впоследствии объясняя свое клятвопреступление вынужденной местью за союзнические отношения Азербайджана с Израилем. Тель-Авив в регионе появился гораздо позже, если точнее - в 1997 году, после первого краткосрочного визита Биби в Азербайджан. Хотя Нетаньяху, исходивший из здравой логики, а не иранской, учитывая этнокультурную идентичность и религиозную общность азербайджанцев и персов, весьма скептически относился к предложенной Либерманом концепции развития отношений с уникальным толерантным Азербайджаном. Нетаньяху Азербайджан разрисовали в образе кавказской Иордании. Биби сделал первый шаг, хотя до конца в перспективу не поверил. Именно в силу иранского фактора. Поразительно, но персидская знать с первых дней появления на политической карте мира новообразованного государства под названием Азербайджан с чувством неопределенности и даже обреченности взирала, говоря метафорой Пехлеви, «на голову иранского льва – 30-миллионного Южного Азербайджана». Так было при Гаджарах в начале прошлого столетия, при Пехлеви – после окончания Второй мировой войны и сталинского передела мира, так стало и при муллократии…

Иран искал любую возможность для ослабления Азербайджана. И стоит ли удивляться смятению и ошеломленности Тегерана, застигнутого врасплох героическим наступлением закаленной в боях тюркской армии, освободившей не только исторический Карадаг (низменный Карабах, иранская часть этих азербайджанских земель по сей день называется Карадагом), но и невоспетую Молла Панах Вагифом заветную мечту гаджарской династии средневекового Ирана – неприступную Шушу. И новая история черпающего из былого тюркского величия победоносного Азербайджана складывается в эпоху упадка на Большом Востоке зажатого в санкционные тиски дряхлеющего Ирана… Азербайджан с Турцией из крепостных стен Шуши предложили региону новую повестку, озвученную президентом Эрдоганом: шушинская платформа шести государств могла бы полностью изменить изможденное войнами лицо Кавказа. Иран не только отталкивает протянутую руку соседей, но и своим коварным караваном грузовиков армянским сепаратистам, а вслед за этим враждебным заявлением раскрывает свое средневековое геополитическое понимание региона, выраженное в извечной конфронтации Персии с Османским государством. МИД Ирана обвиняет и осуждает Азербайджан. Что же вызвало возмущение Тегерана, вернее, стало поводом для дипломатического демарша? Иран недоволен совместными военными учениями Азербайджана и Турции на Каспийском море, апеллируя к Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. МИД Ирана напоминает, что «пять прибрежных государств согласились с тем, что военное присутствие других стран, помимо этих пяти стран, является незаконным». В этом вопросе Иран прав как никогда. Но при этом Тегеран допустил роковую для себя ошибку. Действительно, 12 августа 2018 года лидеры пяти прикаспийских стран – Азербайджана, России, Казахстана, Туркмении и Ирана подписали в Астрахани упомянутую внешнеполитическим ведомством Ирана конвенцию. И конвенция действительно зафиксировала положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав! Итак, какие же ошибки допустил Иран в своем заявлении?