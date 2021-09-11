В Ашура патроны из Ирана для армян, которые убивают шиитов наш ответ аятолле, статья редакционная
Иран повел себя с Азербайджаном не самым лучшим образом. Конечно же, за всю историю двойственных, непоследовательных и парадоксальных (с точки зрения исламской, в данном случае шиитской солидарности) ирано-азербайджанских отношений, братский Тегеран с присущим ему ахеменидским коварством не раз подносил нож к спине Азербайджана с дарийской улыбкой на лице.
Чего стоит вероломное нападение армянских подразделений на Шушу в тот самый день, когда исполняющий обязанности президента Азербайджана в Тегеране под давлением искусных иранских дипломатов во главе с маститым Велаяти согласился заключить с Тер-Петросяном соглашение о прекращении огня. Ягуб Мамедов поставил свою подпись. И со спокойной душой направился в комнату отдыха, но спустя всего несколько часов иранские дипломаты с показной восточной печалью на лице, которая сменила преждевременную ехидную улыбку, прервали отдых азербайджанского главы государства трагической новостью: Шуша пала!
Много было неприятного и в последующие годы: персидские идеологи с тараканами в голове изображали азербайджанцев в ипостаси тараканов, в период первой карабахской войны подливали не только масло в огонь разгорающейся бойни, но и горючее в топливные баки армянских танков, называли Каспий своим шовинистическим Мазендераном…
Иран лукавил, впоследствии объясняя свое клятвопреступление вынужденной местью за союзнические отношения Азербайджана с Израилем. Тель-Авив в регионе появился гораздо позже, если точнее - в 1997 году, после первого краткосрочного визита Биби в Азербайджан. Хотя Нетаньяху, исходивший из здравой логики, а не иранской, учитывая этнокультурную идентичность и религиозную общность азербайджанцев и персов, весьма скептически относился к предложенной Либерманом концепции развития отношений с уникальным толерантным Азербайджаном. Нетаньяху Азербайджан разрисовали в образе кавказской Иордании. Биби сделал первый шаг, хотя до конца в перспективу не поверил. Именно в силу иранского фактора. Поразительно, но персидская знать с первых дней появления на политической карте мира новообразованного государства под названием Азербайджан с чувством неопределенности и даже обреченности взирала, говоря метафорой Пехлеви, «на голову иранского льва – 30-миллионного Южного Азербайджана». Так было при Гаджарах в начале прошлого столетия, при Пехлеви – после окончания Второй мировой войны и сталинского передела мира, так стало и при муллократии…
Иран искал любую возможность для ослабления Азербайджана. И стоит ли удивляться смятению и ошеломленности Тегерана, застигнутого врасплох героическим наступлением закаленной в боях тюркской армии, освободившей не только исторический Карадаг (низменный Карабах, иранская часть этих азербайджанских земель по сей день называется Карадагом), но и невоспетую Молла Панах Вагифом заветную мечту гаджарской династии средневекового Ирана – неприступную Шушу. И новая история черпающего из былого тюркского величия победоносного Азербайджана складывается в эпоху упадка на Большом Востоке зажатого в санкционные тиски дряхлеющего Ирана…
Азербайджан с Турцией из крепостных стен Шуши предложили региону новую повестку, озвученную президентом Эрдоганом: шушинская платформа шести государств могла бы полностью изменить изможденное войнами лицо Кавказа. Иран не только отталкивает протянутую руку соседей, но и своим коварным караваном грузовиков армянским сепаратистам, а вслед за этим враждебным заявлением раскрывает свое средневековое геополитическое понимание региона, выраженное в извечной конфронтации Персии с Османским государством.
МИД Ирана обвиняет и осуждает Азербайджан. Что же вызвало возмущение Тегерана, вернее, стало поводом для дипломатического демарша? Иран недоволен совместными военными учениями Азербайджана и Турции на Каспийском море, апеллируя к Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. МИД Ирана напоминает, что «пять прибрежных государств согласились с тем, что военное присутствие других стран, помимо этих пяти стран, является незаконным».
В этом вопросе Иран прав как никогда. Но при этом Тегеран допустил роковую для себя ошибку.
Действительно, 12 августа 2018 года лидеры пяти прикаспийских стран – Азербайджана, России, Казахстана, Туркмении и Ирана подписали в Астрахани упомянутую внешнеполитическим ведомством Ирана конвенцию. И конвенция действительно зафиксировала положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав!
Итак, какие же ошибки допустил Иран в своем заявлении?
Во-первых, эта самая конвенция, подписанная уже бывшим президентом Роухани, не распространяется на сам Иран. Поскольку по сей день парламент Ирана не ратифицировал подписанный собственным президентом документ. В тексте конвенции указывается: «Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Республике Казахстан, выполняющей функции депозитария». Ратификационные документы представлены Астане от четырех государств, кроме Ирана. Следовательно, Иран сам же лишил себя права апеллировать к этой конвенции.
Во-вторых, как указано в тексте конвенции, речь идет о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Турция со своими военно-морскими учениями в водах Каспия не присутствует. Несколько дней назад были проведены кратковременные учения с участием одного подразделения военно-морских сил братской Азербайджану страны. А с другой стороны, допустим, Турция будет постоянно присутствовать в азербайджанской акватории. Чем же присутствие Турции нарушает принципы конвенции? Ведь Анкара имеет на это полное право, поскольку Турция является региональной державой! Если бы речь шла об Израиле, Франции или США, доводы Ирана могли бы стать предметом для экспертных оценок и прений. Но речь идет о региональном государстве.
Еще один немаловажный фактор – Турция и Азербайджан проводили не военные учения, а антитеррористические. И для повышения боевой готовности собственных особых подразделений в борьбе с терроризмом Азербайджан волен приглашать любых специалистов из любых стран. Ведь Азербайджан не спрашивает Иран о статусе пребывания его особых подразделений на территории Сирии, Йемена, Ирака, Ливана и многих других стран? Хотя эти вопросы Тегерану часто задают другие державы, чьи интересы Иран прямо задевает на Ближнем Востоке. Иран объясняет свою военную помощь лирической мотивацией - братскими и шиитскими чувствами. Почему же у Ирана притупились братские чувства к шиитскому народу Азербайджана? Ведь Тегеран по сей день не ответил, пусть даже лирической мотивацией, на вопросы о братской помощи грегорианской Армении, убивающей шиитов в Карабахе, не так ли? Убивавшей и убивающей шиитов из автоматов, патроны для которых в дни Ашура доставляют из Ирана!..