Жители Зыха пожаловались руководству «Азеригаз» на проблемы с газом

В поселке Зых Сураханского района сегодня прошла 12-я по счету акция «Открытый микрофон» ПО «Азеригаз». Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, граждане, переселенные из оползневой зоны, рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются в плане газоснабжения.

«Передвижная приемная» была в распоряжении местных жителей с 11:00 до 13:00. На встрече присутствовали генеральный директор «Азеригаз» Руслан Алиев, заместитель генерального директора по капитальному строительству Рамиль Искендеров, глава Исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов и другие официальные лица.

Обращение каждого гражданина было заслушано индивидуально. С учетом наступающих холодов гендиректор ПО поручил в кратчайшие сроки газифицировать данный жилой массив.