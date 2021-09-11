Катар призвал талибов уважать права женщин

Глава МИД Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани призвал талибов соблюдать обязательства, о которых они заявляли после прихода к власти в Афганистане.

По словам катарского министра иностранных дел, которые приводит турецкий телеканал TRT, на встрече в Кабуле он призвал талибов уважать права женщин и развивать отношения с международным сообществом.

Глава МИД Катара стал первым чиновником министерского уровня, посетившим Кабул после того, как власть в Афганистане оказалась в руках "Талибана". На встрече с новым афганским премьер-министром Хасаном Ахундом он обсудил и пути развития двусторонних отношений.