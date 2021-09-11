Как оказалось, полковник Думбуя и его банда заговорщиков не новички в вооруженных силах США. Надежные источники, такие как New York Times и Daily Mail, сообщили, что относительно молодой и боеспособный военный, объявивший себя новым лидером Гвинеи, возглавлявший то самое подразделение, с июля проходил обучение в центре американских «зеленых беретов».

Под оглушительные выстрелы, которые прозвучали у президентского дворца в Гвинее, в Конакри, элитное подразделение спецназа во главе с 41-летним полковником Мамади Думбуя отстранило президента Альфа Конде от должности и тем самым в воскресенье, 5 сентября, внезапно положило конец демократическому правлению страной.

Именно по этой причине американские инструкторы, явно обескураженные действиями своих стажеров, прибыли в посольство США в Конакри и сразу же остановили программу обучения, а государственный переворот был уже на пике.

Устраняясь от инцидента, Африканское командование США через официального представителя Келли Кахалан дало понять, что изгнание президента Гвинеи никогда не являлось частью программы обучения военного спецназа и не согласуется с «военной подготовкой и образованием, осуществляемыми США».

Отстаивая ту же позицию, другой офицер Африканского командования по связям с общественностью, Барда С.Азари, сказал: «У нас нет никакой информации о том, как произошел очевидный захват власти военными, и не было никаких предварительных указаний на эти события».

Бунтовщик Мамади Думбуя, как стало известно, долгое время служил в знаменитом французском Иностранном легионе и принимал участие в американских военных учениях. Выяснилось также, что он покинул расположение центра обучения в предрассветные часы злополучного дня, чтобы совершить задуманный переворот. Это навело на подозрения, что офицеры США, вероятно, еще спали, когда он уже крался ко дворцу президента вместе со своими сообщниками.

Тем временем правительство соседней Нигерии решительно осудило государственный переворот в Гвинейской Республике, в результате которого президент А. Конде был отстранен от власти. Федеральное правительство этой страны изложило свою позицию в заявлении, опубликованном на странице министерства иностранных дел в Facebook спустя несколько часов после того, как возле президентского дворца произошла сильная перестрелка.

Осуждая государственный переворот, федеральное правительство через представителя министерства иностранных дел Нигерии Эстер Сунсува отвергло любую неконституционную смену правительства. Сунсува заявила, что переворот является нарушением Протокола ECOWAS о демократии и надлежащем управлении в странах Западной Африки. В заявлении правительство призывает тех, кто стоит за переворотом, без промедления восстановить конституционный порядок и защитить все жизни и имущество в стране.

Вопрос в том, услышит ли мятежный полковник, ученик «зеленых беретов» эти призывы, и согласится ли восстановить закон и порядок в стране?