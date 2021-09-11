Мавзолей Ахмад Шаха Масуда так и не восстановили
Армия Ахмада Масуда-младшего в Панджшере опровергла недавно распространенную информацию "Талибана" о восстановлении разрушенного талибами мавзолея Ахмад Шаха Масуда – легендарного лидера Северного альянса.
"Опубликованная недавно пропагандистской машиной талибов фотография, на которой, как они утверждали, можно увидеть восстановленную могилу национального героя, - откровенная ложь. Она была сделана 10 лет назад. Просим наших друзей не вестись на ложь и пропаганду", - заявил в соцсетях официальный представитель армии Али Майсам Назари.