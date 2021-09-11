В ходе встречи были обсуждены вопросы двухсторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном, а также межпарламентское сотрудничество.

Сахиба Гафарова также проинформировала гостей о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и о новых условиях, сложившихся в регионе.

«Карабахский конфликт уже стал историей», - сказала председатель Милли Меджлиса, добавив, что в настоящее время Азербайджан работает над восстановлением освобождённых территорий.

Сахиба Гафарова напомнила, что делегация Казахстана посетила Шушинский и Физулинский районы и своими глазами увидела последствия учинённого Арменией вандализма.

В свою очередь, Айгуль Куспан поздравила Азербайджан с победой в Отечественной войне и выразила сожаление в связи с разрушениями, которые они увидели в ходе поездки в Шушу и Физули.