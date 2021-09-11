"Грузию нужно спасать. Я обращаюсь к вам, нашим военнослужащим, которыми мы гордимся, но прежде всего как к гражданам – мы все должны подготовиться к выполнению нашего гражданского долга, к активному участию в выборах, а также к восстановлению договора, поскольку это референдум. Надеюсь на ваш патриотизм… На вас и, конечно же, на наших героев-ветеранов вооруженных сил", – написал в своем обращении к грузинским военнослужащим экс-президент Грузии, а ныне глава Исполнительного Комитета Национального Совета реформ Михаил Саакашвили в своем видеообращении в соцсети Facebook.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал грузинских военнослужащих принять активное участие в выборах в органы местного самоуправления.

На прошлой неделе Саакашвили заявил о своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".

Обращение экс-президента прокомментировали для Спутника Грузии в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", назвав его предательским.

"Саакашвили все равно – он обращается к армии, полиции, экономистам или к шахтерам. У него только одна задача – как-то встряхнуть страну. Он обращается к армии так, как будто мы не знаем реальности. Армия укомплектована порядочными патриотами и профессионалами, и они не станут слушать такие предательские заявления", - говорится в комментарии.

В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Михаилу Саакашвили будет "комфортно в грузинской тюрьме с коллекцией галстуков".