Отец ушедшего в отставку Рамина Байрамлы: «Не оценили моего сына… Ему негде было жить»

«Я не вмешиваюсь в личные дела Рамина. Но знаю, что он по собственному желанию ушел с работы», - сказал в интервью журналистам отец экс-главы объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана "ТЕБИБ" Рамина Байрамлы Баба Байрамлы.

Напомним, что 12 сентября Р.Байрамлы заявил о своей отставке с поста главы «ТЕБИБ». До своего решения, в СМИ появилось множество материалов о строительстве многоэтажной виллы Р.Байрамлы в дорогом районе Баку во время пандемии. Р.Байрамлы пытался опровергнуть критику в свой адрес, указывая на недостоверность информации.

«Мой сын способный парень, и найдет себе работу. Мы его целыми днями не видели. Утром уходил на работу и не появлялся до ночи. Дети росли без него. Не оценили моего Рамина…Я его спросил о мотивах отставки. Он сказал, что вокруг было много недовольства. И я ушел в отставку, чтобы руководство это увидело. Достоин я этой должности или нет?! Он сказал, что решил уйти с должности незапятнанным», - рассказывает отец.

Отец Рамина Байрамлы рассказывает, что с молодости занимался пчеловодством. Жили бедно и Рамин во время учебы в университете жил в обычной студенческой общаге.

Выражая отношение к многочисленной критике деятельности Рамина Байрамлы со стороны общественности, Баба Байрамлы сказал, что полагается на суд общественности. Хотя по его мнению, было много и несправедливой критики в адрес Р.Байрамлы в бытность его нахождения во главе управления азербайджанским здравоохранением.

Отец Р.Байрамлы также прокомментировал растиражированную СМИ информацию о строительстве многоэтажной виллы чиновника во время бушующей пандемии в элитном бакинском поселке в Бадамдаре. Отец экс-чиновника подтвердил достоверность информации, но отметил, что землю Рамин Байрамлы приобрел еще 10 лет назад. «Рамину негде было жить. Он вместе с семьей оставался с нами. Вот он и решил построить себе особняк», - сказал отец.