А теперь Азербайджан готовит международный фестиваль в Шуше… Ждем гостей из США и Польши

С 18 по 24 сентября этого года в Шуше пройдет традиционный Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибекова.

Как сообщает haqqin.az, организаторами фестиваля выступают Фонд Г.Алиева, Министерство культуры, Бакинская Музыкальная Академия, Фонд им.Узеира Гаджибекова.

В Шуше будет организован концерт под открытым небом с участием Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова под руководством народного артиста Агаверди Пашаева и известных солистов.

В рамках XIII по счету фестиваля также планируется провести ряд мероприятий в Баку, Гяндже и Агдаме, и будет дан старт программе "Отголоски музыкального искусства Узеира среди молодежи", которая позволит юным исполнителям проявить себя на большой сцене.

На фестивале выступят известные представители симфонической музыки из США и Польши.