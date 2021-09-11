Эрдоган возмутился: «Некоторые настойчиво утверждают, что в Турции нет фабрик»

«Турция модернизировала парк беспилотников благодаря БПЛА Akıncı. А с разработкой отечественного беспилотного истребителя этот парк станет лидером в мире» , - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия новой производственной линии на заводе по производству листового стекла в районе Полатлы провинции Анкара.

В своем выступлении Эрдоган также оценил ситуацию в турецкой экономике: правительство продолжит поддержку всем инвесторам, которые верят в потенциал Турции и доверяют турецкой экономике. Турция высоко ценит каждого промышленника, занимающегося производством, экспортом и обеспечивающего население занятостью.

«Некоторые настойчиво утверждают, что в Турции нет фабрик. Тем самым они продолжают проявлять несправедливость не только к правительству Турции, но и к нашим промышленникам», - сказал он.