Уроженца Азербайджана обвинили в мошенничестве при создании новой экипировки российской армии

«В отношении Когтенкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - цитируют российские СМИ представительницу суда.

Уроженец Азербайджана, российский бизнесмен Эдуард Когтенков арестован по делу о крупном мошенничестве. Его компания поставляла часы для новой боевой экипировки российской армии «Ратник».

Когтенкову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Издание «Коммерсантъ» пишет, что коммерсант мог быть арестован за хищение средств при исполнении контракта на поставку Министерству обороны часов для комплекта боевой экипировки «Ратник».

72-летний Эдуард Когтенков – руководитель компании «Фабрика специальных часов Восток-Дизайн». Он является уроженцем Азербайджана, окончил Харьковское высшее военное авиационное училище. Когтенков служил в Туркестанском военном округе. В 1980 году Когтенков несколько месяцев находился в Афганистане на должности замполита эскадрильи в Баграме. Он совершил порядка 30 боевых вылетов.

В 2005 году Эдуард Когтенков стал генеральным директором компании «Фабрика специальных часов (ФСЧ) «Восток-Дизайн». В биографии Когтенкова сказано, что с 2007 года он «активно участвует» в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР) по разработке боевой экипировки нового поколения «Бармица», а затем «Ратник» и «Ратник-2», а также в НИОКР «Сотник» боевой экипировки солдата XXI века.

С 2014 года фирма «Восток-Дизайн» является участником государственной программы вооружений на 2014–2020 годы и поставщиком армейских механических наручных часов 6Э4–2 для «Ратников».