Среди причин этого резкого подорожания называют несколько. Прежде всего, это ожидания, связанные с запуском «Северного потока-2». «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину, рассчитывая часть объемов пустить по другому пути. Кроме того, холодная зима снизила запасы газа в подземных хранилищах Европы. Но при этом, говорят специалисты, никакой исключительной ситуации нет, и запасы в хранилищах сейчас на уровне 2018 года. Ест основания считать, что цены на газ сейчас растут больше как результат игры на товарных рынках, чем как реакция на неудовлетворенный спрос.

Голубое топливо на европейском рынке продолжает дорожать. Его биржевая цена составила 730 долларов за тысячу кубометров. Всего с начала года цены на газ выросли вчетверо.

Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин в своем комментарии деловому ресурсу The Insider обрати внимание на то, что «Газпром» сознательно предпринял ряд шагов, которые способствовали росту цен на газ. Кроме резервирования транзитных мощностей через Украину были сокращены поставки через Беларусь и Польшу, а мощности «Северного потока-1» на некоторое время поставили на профилактику. При этом собственно продаж газа в период высоких цен не было, что свидетельствует, по мнению Крутихина, о сознательной манипуляции рынком.

Нельзя, кстати, сказать, что Европу о подобных действиях России не предупреждали. В этом состояли основные резоны как Украины, для снижения транзита через которую и задумывался «Северный поток-2», так и США, которые предпринимали санкционные ограничения, пытаясь доказать Германии, что Россия будет использовать свое положение доминирующего поставщика газа в политических целях и как рычаг давления, и механизм манипуляций.

Газ был и остается политическим товаром. В то время как Европа заключает фьючерсные контракты по рекордным ценам, Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о грядущем соглашении о едином рынке газа, и на весь 2022 год для Беларуси сохранится цена нынешнего года в 128,5 доллара за тысячу кубометров, то есть в пять с лишним раз ниже рыночной.

Эти обстоятельства могут только лишний раз убедить Европу в правоте США и Украины, вопрос лишь в том, что они этому могут противопоставить. Видимо, пока ничего. Проблема энергетической безопасности остается актуальной и будет решаться в отложенной перспективе.