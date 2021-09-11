Рывок Поднебесной: Китай уже не остановить наш комментарий
В последнее время все чаще и серьезнее говорят о том огромном рывке, который проделан Китаем в сфере высоких технологий. А рывок действительно настолько мощный, что заставляет западные великие державы с мощнейшей экономикой принимать в экстренном порядке серьезные меры для противостояния технологической экспансии Поднебесной.
Не справившись в одиночку со сложившейся ситуацией, США создают новые союзы с ЕС, Японией и другими странами, чтобы осадить Пекин. При этом немаловажным оказалось и то, что в своей атаке на Китай трамповская Америка не смогла скрыть главную причину своей паники — выявившееся технологическое лидерство Поднебесной и перспективу утраты в обозримом будущем лидерства США. А ряд неудачных шагов в первый же год правления команды Байдена еще более склонил чашу весов в пользу Пекина в этой экономической войне гигантов.
Остановим внимание лишь на двух фактах по наиболее актуальным вопросам развернутой глобальной конкуренции.
По сообщению министерства промышленности и информатизации Китая, достигнуты крупные успехи в создании самой мощной в мире Сети со стандартом связи 5G. К концу февраля текущего года по всей стране было построено 792 тыс. базовых станций 5G. По стандарту связи пятого поколения, подчеркнул замминистра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун, в настоящее время подключено 260 млн терминалов. А во втором полугодии объем поставок мобильных телефонов с поддержкой технологии 5G в Китае составит 80% от общего объема поставок мобильных телефонов. В целом же, в этом году здесь намерены построить более 600 тыс. базовых станций стандарта 5G. Министерство обязалось осуществлять усилия по продвижению упорядоченного создания и применения Сети со стандартом связи 5G, ускоренному внедрению 5G в крупных городах, а также содействию по совместному строительству и совместному использованию.
Другая важная тема, на котором сегодня сосредоточено внимание мировой элиты, - это возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Китай намерен увеличить потребление электроэнергии, вырабатываемой на солнечных и ветряных электростанциях до 25% к 2025 году. Об этом сообщает Национальное энергетическое управление КНР в своем проектном плане. Уже в текущем году доля ВИЭ в энергопотреблении страны должна вырасти до 11% против прошлогоднего показателя в 9,7%. В процентном соотношении данные показатели могут на первый взгляд показаться весьма скромными. Но надо учесть, что речь идет о китайской экономике, за каждым процентом которой скрываются миллиарды долларов.
Для убедительности обратимся к цифрам. По итогам прошлого года, Китай вдвое увеличил генерацию на основе ВИЭ по сравнению с 2019 годом. Так, мощности ветрогенерации выросли на 71,67 ГВт — до 281,5 ГВт, мощности солнечной генерации — на 48,2 ГВт, до 253,4 ГВт. Общий объем инвестиций в ВИЭ в прошлом году составил рекордные 11 млрд долларов. А по словам президента КНР Си Цзиньпина, к 2030 году совокупные мощности солнечной и ветряной энергетики планируется довести до 1 200 ГВт. В целом же Китай заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Пика выбросов углекислого газа КНР предполагает достичь уже в 2030 году.
Показатели, конечно, уступают европейским, но нельзя забывать, что сегодня для выработки электроэнергии в стране используются не только нефть и газ, но даже огромные объемы угля. На первом месте все же остается энергообеспечение страны, а уже на втором – использование чистой энергии. И все же… Регулирующие органы страны уже рассматривают возможность введения налога на импорт так называемой нефти легкого цикла (легкий рецикловый газойль). По расчетам регуляторов, введение такого налога перевернет экономику рыночного сегмента, объем которого по итогам прошлого года составил примерно 7 млрд долларов.
Вообще же в 2021-2025 годах (китайская пятилетка) Пекин будет опережающими темпами финансировать исследования по высоким технологиям и сосредотачиваться на выпуске новых материалов на основе редкоземельных ископаемых, а также развивать производство роботов, машин на новых видах энергии, сложной медицинской техники, судов, самолетов, космических аппаратов, скоростных поездов и многого прочего. Речь, как видно, идет о технологической сверхдержаве.
Но главная особенность нынешнего планирования Пекина в том, что количественные показатели (рост ВВП) окончательно перестали иметь значение, как и дата, когда ВВП Китая превысит американский уже не по одной, а по всем существующим системам подсчета. Впервые в истории пятилеток не задается параметров того самого роста ВВП, все ограничивается общей идеей, что рост не должен быть сильно меньше 6% ежегодно. Причем цифры эти чаще мелькают в разговорах экономистов, чем в обязательных к исполнению документах. А вот по части расходов на научно-технические исследования все гораздо яснее: они обязаны превышать общий рост экономики и составлять минимум 7%.