Мамед Эфендиев, отдел экономики 21:54

В последнее время все чаще и серьезнее говорят о том огромном рывке, который проделан Китаем в сфере высоких технологий. А рывок действительно настолько мощный, что заставляет западные великие державы с мощнейшей экономикой принимать в экстренном порядке серьезные меры для противостояния технологической экспансии Поднебесной. Не справившись в одиночку со сложившейся ситуацией, США создают новые союзы с ЕС, Японией и другими странами, чтобы осадить Пекин. При этом немаловажным оказалось и то, что в своей атаке на Китай трамповская Америка не смогла скрыть главную причину своей паники — выявившееся технологическое лидерство Поднебесной и перспективу утраты в обозримом будущем лидерства США. А ряд неудачных шагов в первый же год правления команды Байдена еще более склонил чашу весов в пользу Пекина в этой экономической войне гигантов. Остановим внимание лишь на двух фактах по наиболее актуальным вопросам развернутой глобальной конкуренции.

По сообщению министерства промышленности и информатизации Китая, достигнуты крупные успехи в создании самой мощной в мире Сети со стандартом связи 5G. К концу февраля текущего года по всей стране было построено 792 тыс. базовых станций 5G. По стандарту связи пятого поколения, подчеркнул замминистра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун, в настоящее время подключено 260 млн терминалов. А во втором полугодии объем поставок мобильных телефонов с поддержкой технологии 5G в Китае составит 80% от общего объема поставок мобильных телефонов. В целом же, в этом году здесь намерены построить более 600 тыс. базовых станций стандарта 5G. Министерство обязалось осуществлять усилия по продвижению упорядоченного создания и применения Сети со стандартом связи 5G, ускоренному внедрению 5G в крупных городах, а также содействию по совместному строительству и совместному использованию. Другая важная тема, на котором сегодня сосредоточено внимание мировой элиты, - это возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Китай намерен увеличить потребление электроэнергии, вырабатываемой на солнечных и ветряных электростанциях до 25% к 2025 году. Об этом сообщает Национальное энергетическое управление КНР в своем проектном плане. Уже в текущем году доля ВИЭ в энергопотреблении страны должна вырасти до 11% против прошлогоднего показателя в 9,7%. В процентном соотношении данные показатели могут на первый взгляд показаться весьма скромными. Но надо учесть, что речь идет о китайской экономике, за каждым процентом которой скрываются миллиарды долларов.